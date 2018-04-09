Kendisinden boşanmak isteyen kadını vurdu, intihara kalkıştı

Esenyurt’ta kendisinden boşanmak isteyen kadını vurdu, ardından da intihar girişiminde bulundu. İkisi de ağır yaralı.

İstanbul Esenyurt’ta kendisinden boşanmak isteyen kadını sokak ortasında başından vuran erkek intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki olay 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın bir süredir akrabasının evinde kalıyordu. Saban evden çıkan kadının yanına gelen kocası V.H. kadını başından vurdu, V.H. kendi başına da silah dayayarak ateş etti ve intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İstanbul/DHA)

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