Ege’nin otları sergilendi

Çeşme'de düzenlenen 9. Alaçatı Ot Festivali'nde Ege Bölgesi’ne özgü yüzü aşkın ot sergilendi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen 9. Alaçatı Ot Festivali'nde, Ege Bölgesi’ne özgü radikadan şevketi bostana, sarmaşıktan arap saçına yüzü aşkın ot sergilendi.

Festivale evsahipliği yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, festivali bu yıl “Sarmaşık/Kuşkonmaz”temasıyla düzenlediklerini, festivalin, çevre bilincinin aşılanması, bölgede yetişen bitkilerin ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması anlamında önemli role sahip olduğunu söyledi.

Festival alanını otlar ve otlu yemeklerin bulunduğu tezgahlar süslerken tezgah sahiplerinden Nazlı Keleş, Çeşmeli olmasına rağmen festivale ilk kez katıldığını, ortamı çok hoş bulduğunu ifade etti. İzmir'den yakınlarıyla 9. Alaçatı Ot Festivali'ne giden Oya Tandırcıoğlu, "Küçük yaştan beri Alaçatı'yı ve otlarını çok severim. Burada bulunmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Edremit'ten Alaçatı'ya gelen Rahşan Yılmaz ise yurt dışından arkadaşlarının dahi festivali görmek istediğini dile getirdi. Alaçatı Ot Festivali kapsamında söyleşiler, fidan dikimi, yemek atölyesi, sergi ve yarışmalar yapıldı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 21:06

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