Cezaevindeki Osman Evcan'a vegan yemekleri neden verilmiyor?

Cezaevindeki Osman Evcan, kalp ve astım rahatsızlıklarına rağmen 26 Mart’tan beri yemek hakkı için açlık grevinde.

CHP’li Tanrıkulu, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Osman Evcan adlı hükümlüye vegan yemek verilmemesinin gerekçesini Adalet Bakanı Gül’e sordu

Yemek hakkı için dört kez süresiz açlık grevine giren ve tutukluların iaşe yönetmeliğine vegan-vejetaryen yemek maddesinin eklenmesinde büyük rol oynayan Osman Evcan, kalp ve astım rahatsızlıklarına rağmen 26 Mart’tan beri yine açlık grevinde olduğunu duyurdu.

Osman Evcan, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kendisine psikolojik baskı uygulandığını ve yiyeceklerine zararlı madde katıldığını iddia ettiği birçok yazılı şikâyetin karşılıksız kalması nedeniyle açlık grevine başladığını duyurdu. Eylemini sonlandırmak için kendisine psikolojik baskı uygulayan cezaevi çalışanlarına karşı soruşturma başlatılmasını, içine zararlı madde katılmamış sağlıklı vegan yemekleri düzenli alabilmeyi ve diğer mahkûmlarla spor yapma, sohbete çıkma, atölyelere katılma gibi yasal haklarının geri verilmesini talep ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Evcan’ın durumunu Meclis gündemine taşıdı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e soru önergesi verdi.

‘SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAYACAK MISINIZ?’

Tanrıkulu, Gül’e şu soruları yöneltti: 60 yaşında bir hükümlüye, yasal hakkı olan vegan yemeklerin verilmemesindeki gerekçe nedir? Bakanlığınızın yürürlükte bulunan ilgili yönetmeliğine aykırı davranan personel tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılacak mıdır? 2012'de Bakanlığınızın değiştirmiş olduğu ilgili yönetmelik ile ilgili olarak, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla cezaevlerine bir genelge göndererek Osman Evcan ve benzer hak ihlâllerini yaşayan tutuklu ve hükümlülerin sorunlarının çözülmesini sağlayacak mısınız? Şu anda cezaevlerinde, vegan-vejetaryen olarak beslenen kaç hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır? Bu hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda Bakanlığınızca yürütülen soruşturma sayısı kaçtır?” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 15:37

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