'Çocuk istismarına dur' diyene soruşturma açıldı

Trabzon’da 23 üniversiteli kadına 8 Mart eylemine katıldıkları ve ‘çocuk istismarına dur de’ yaka kartları dağıttıkları için soruşturma açıldı.

Trabzon’da 23 üniversiteli kadına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne katılmak,14 Mart’ta da Fatih Eğitim Kampüsünde ‘Çocuk istismarına dur de’ yaka kartları dağıtmaktan rektörlük tarafından soruşturma açıldı.

Trabzon Demokratik Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada soruşturmalara tepki gösterildi. Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz olaylarının her yıl arttığına, sadece şubat ayında 47 kadın cinayetinin yaşandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi “Bir araya gelen ve yaşamlarını savunmak isteyen, çocuk istismarına karşı ses çıkarıp herkesi de istismara ve kadın düşmanlığına karşı durmaya davet eden kadınlar, KTÜ Rektörlüğünü neden rahatsız etmiştir? Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde suç sayılmayan 8 Mart etkinlikleri KTÜ’de ne zamandır suç sayılmaya başlanmıştır?”

KTÜ Rektörlüğünün açık bir şekilde kadın düşmanlığı yaptığına vurgu yapılan açıklamada “Dünyada büyük bir coşkuyla kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüş yapmak, diğer kadınlarla bir araya gelmek, çocuk istismarına karşı durma çağrısı yapmak suç değildir, sorgulanamaz. Karadeniz Teknik Üniversitesi, üniversitenin adını lekeleyen ve küçük düşüren bu soruşturmalara ve kadın düşmanlığına derhal son vermelidir” (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 17:41

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