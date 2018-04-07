Öğretmenler ‘Performans Değerlendirme’ye karşı tek ses

Çorlu’da Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler performans sistemine karşı ortak açıklama yaptı.

Çorlu’da Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, ‘performans değerlendirme’ sistemini protesto etti. ‘Performansa Hayır Platformu’ çağrısıyla Çorlu Belediyesi önünde bir araya gelen öğretmenler, “performans değerlendirme” sisteminin geri çekilmesini istedi.

Eylemde öğretmenler adına konuşan Eğitim-İş Çorlu Şubesi Özlük Hukuk Sekreteri Eser Sönmez, “Eğitim sistemimiz kangren haline gelmiş birçok sorunu barındırmaktadır. Asıl görevi bu sorunlara çözüm bulmak olan Milli Eğitim Bakanlığı, her uygulaması ile eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan öğretmenlerimizi hedef tahtasına koymaktadır” dedi.

‘MEB SORUMLULUĞU ÖĞRETMENLERE YIKIYOR’

Milli Eğitim Bakanlığının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte yetersiz kaldığını kaydeden Sönmez, “Eğitimdeki yanlış politikalar sonucunda ortaya çıkan başarısızlığı üzerinden atmaya ve sorumluluğu öğretmenlere yıkmaya çalışmaktadır. Öğretmenleri Alo 147, BİMER, CİMER gibi uygulamalarla veliye ve öğrenciyle karşı karşıya getiren, sürekli baskı altında tutan MEB, son olarak ise 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe giren ‘Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ hedefleri arasında eğitimde performans değerlendirme uygulamasına da yer vermiştir. 12 ilde pilot uygulaması tamamlanan öğretmen performans sistemi için yönetmelik taslağı yayımlanmış, yakın zamanda yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir” dedi.

BU UYGULAMA KABUL EDİLEMEZ

“MEB’in uygulamaya çalıştığı performans değerlendirme yönetiminin dünyada hiçbir yerde örneği yoktur” diyen Sönmez şöyle konuştu: “Performans değerlendirmesi bahanesiyle öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenci ve veliyi memnun edilecek müşteri, öğretmeni de satış görevlisi olarak gören bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebeplerle bizler, ‘Mesleğimiz onurumuzdur’ diyoruz ve öğretmen performans sistemini kabul etmiyoruz.” (Çorlu/EVRENSEL)

Fotoğraf: Tutku Akbaş / EVRENSEL

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 16:39

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