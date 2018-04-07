İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen 225 m'lik gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen 225 metre boyundaki 'Vitaspirit' adlı dökme yük gemisi yalıya çarptı.

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı.

225 metre boyundaki "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Gemi, Kıyı Emniyeti tahliye botu ve römorkörler ile olay yerinden çekildi. (DHA)

(Fotoğraflar: Muhammed Gencebay Gür/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 16:45

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