İsveç bütçesinde #MeToo etkisi

İsveç’te Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller’den oluşan koalisyon, taciz ve kadına dönük şiddete karşı 120 milyon kron bütçe ayırdı

İsveç’te Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümeti, taciz karşıtı “#MeToo/Ben de” kampanyasında gün ışığına çıkan cinsel tacizleri azaltabilmek ve kadına yönelik şiddeti engelleyebilmek için toplam 120 milyon kron ayırdı.

Sol Parti’yle iş birliği yapılarak hazırlanan bütçede 25 milyon kronun işyerlerindeki cinsel tacizlerin engellenmesi amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Bunun gerçekleşmesi için 10 milyon kron İş Çevresi Kurumuna, 15 milyon da bölgelerde görevli ombudsmanlara verilecek. 10 milyon kron “Rıza Yasası” hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında kullanılması için mahkemeler ve Suçluluğu Önleme Konseyi’ne aktarılacak. 50 milyon kron da öğrencilerin cinsel eğitimleri için kullanılacak. İş Çevresi Kurumu, cinsel tacizlerin engellenebilmesi için eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapacak.

Çalışma Bakanı Ylva Johansson, cinsel tacizin engellenmesi için bütçede adalet kurumları, sosyal hizmetler ve okullara da kaynak ayrıldığına dikkat çekti.

Kadın örgütleri, hükümetin cinsel tacize karşı kaynak aktarmasını #MeToo kampanyasının başarısı olarak değerlendirdiklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: pixabay.com

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 11:18

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