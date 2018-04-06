Eskişehir'de üniversitede 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 kişiyi öldüren Araştırma Görevlisi Volkan Bayar tutuklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, Araştırma Görevlisi Volkan Bayar, dün Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ı tabancayla öldürmüştü.

Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar'ın bir yıl önce boşandığı eşi Araştırma Görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol uygulamasıyla ile serbest kaldı.

Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi. (Eskişehir/DHA)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde silahlı saldırı: 4 kişi öldü

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 23:58

www.evrensel.net