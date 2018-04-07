LCW işçileri: Biz işçileri taktıkları çiplerle adım adım izliyorlar

LCW Depo Ve Mağaza 1 Mayıs Komitesi: LCW çalışanlarını birlik olmaya ve 1 Mayıs’ta haklarımız için alanlarda olmaya çağırıyoruz

LCW Depo Ve Mağaza 1 Mayıs Komitesi

İstanbul

Bizler LCW depo ve mağazalarında çalışan işçileriz. Depolarında ağır yükler altında çalışırken mağazalarda kuralsız ve yoğun emek sömürüsüne maruz kalmaktayız. Büyük hayallerle başladığımız işimiz de ne yazık ki büyük hayal kırıklıkları yaşadık yaşıyoruz.

Sürekli basında açılan yeni mağaza sayılarını görüp, duyuyoruz. Yeni başarı öyküleri anlatılıyor, her yıl yeni ciro rekorları kırılıyor. Bu haberler televizyonlarda ya da gazete sütunlarında yayınlandığı anlarda ise LCW mağazalarında bir çok işçi işinden olmuş oluyor.

Şimdiler de depolarda da adına Toyota sistemi dedikleri bir sistem uyguluyorlar. Herkesin kartlarına çipler takıldı ve biz işçiler bu çiplerle adım adım izleniyoruz. Diyorlar ki bunu iş güvenliği için yapıyoruz. Oysa uygulama başlı başına psikolojik baskı yaratıyor ve ne yazık ki iş güvenliğini tehlikeye atıyor. Hem mağazalarda hem depolarda daha çok ürün hazırlamak ve satmak için bir birimizle yarıştırılıyoruz. Bantlara sayılar kondu bu rakamlar geçilirse bizlere prim verilecekmiş. Ya da satış kotalarımız var sürekli bir yarış hali. Aldığımız ücretler düşük asgari ücret ve bir tık üstü, sonra da diyorlar ki daha çok kazanmak istiyorsanız daha çok çalışmalısınız.

Kadın çalışanlarımızın durumu ise tam içler acısı, bir de çocuk varsa vay halimize. Kreş olmadığı gibi iş saatlerinde düzenleme talepleriniz de kabul edilmiyor. Mağazalarda da kadınlar baskı ve mobbing altında çalışmak zorunda kalıyor.

Bu sorunları alt altta daha fazla yazmamıza gerek yok. Hepimizin LCW çalışanları olarak yaşadığımız sorunlar bunlar. Bizler bu mektubu kaleme alırken ne yapabiliriz sorusunu kendimize sormak için ve adım atmak için yazdık.

İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs yaklaşırken tüm arkadaşlarımıza birlik olma çağrısı yapalım istedik. Bir çok arkadaşımız 1 Mayıs’ı sadece işçi bayramı olarak biliyor. Doğrudur bizim bayramımızdır ancak geçmişte işçi arkadaşlarımız hak kazanmış ve bugün işçilerin mücadele etmeden hak elde edemeyeceği unutulmasın diye bayram ilan edilmiş. Bu nedenle bu 1 Mayıs vesilesi ile bir kez daha haklarımız için birlik olmaya çağırıyoruz arkadaşlarımızı. Gelin hep birlikte güçlerimizi dağıtmadan bir arada duralım.

Bizler LCW işçileri olarak mağaza mağaza, bölüm bölüm birliğimizi sağlarsak kötü çalışma koşullarımızı değiştirir, haklarımıza sahip çıkabiliriz.

1 Mayıs madem işçilerin günü, o zaman ilk adımı bu 1 Mayıs’ta atalım. Birlik dayanışma ve mücadele için tüm LCW çalışanlarını birlik olmaya ve 1 Mayıs’ta haklarımız için alanlarda olmaya çağırıyoruz.

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 02:02

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