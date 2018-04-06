Şekerde satışlar başladı, iki şeker fabrikası satıldı

Niğde-Bor Şeker fabrikasının satışı 336 milyon lira bedelle Doğuş Çay kazandı. Tutgu Gıda ise Kırşehir Şeker Fabrikası ihalesini aldı.

Şeker fabrikaları özelleştirilme sürecinde ihalesi gerçekleştirilen ilk fabrika Niğde-Bor Şeker oldu. İhaleyi 336 milyon lira bedelle Doğuş Çay’ın sahibi olan Doğuş Yiyecek kazandı. 330 milyon lira teklif veren Tutgu Gıda ise Kırşehir Şeker Fabrikası ihalesini kazandı.

1985 yılında kurulan Doğuş Yiyecek-İçecek bünyesinde Doğuş Çay, Patos, Çerezos, Cipso gibi markalar bulunuyor.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), Kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalede ilk olarak kapalı zarf içinde elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

CHP’Lİ VEKİLLER İHALEYİ BASTI

Ankara’da, Bor şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için yapılan ihale, salonda takip için bulunan CHP’li milletvekilileri tarafından protesto edildi.

Bor Şeker Fabrikası için 8 firmanın teklif verdiği ihaleyi takip etmek için salona gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bir grup milletvekili ihaleyi protesto etti.

Ağbaba, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çıkışında yaptığı açıklamada, satışı savunan tek kişi dahi olmadığını ileri sürerek, “Bu yapılan şey hukuksuzdur. Bu satışın gerçekleşmesi milletle dalga geçmektir” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bu kurul, ne yazık ki ülkenin en önemli kaynaklarını peşkeş çekmeye gelmiştir. Toplumdan haberdar edilmeden baskın bir ihaleyle size ait olmayan bu kaynakları satma hakkınız yoktur. Sizler satıcılar, sizler alıcılar; bu ülkeye, bu ülkenin kaynaklarına ihanet etme hakkınız yoktur. Protesto ediyoruz. Şeker fabrikalarının satışına itiraz ediyoruz. Bunu yapmak ülkeye hainliktir” diye konuştu.

İHALEYE 8 FİRMA KATILDI

* Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ

* Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ

* Kayseri Şeker Fabrikası AŞ

* Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ

* İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

* Tüzünler Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

*Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ- Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu

*Bergiz İnşaat AŞ.

KIRŞEHİR İÇİN 11 FİRMA YARIŞTI

İhaleye katılan firmalar arasında Doğuş Yiyecek İçecek, Yılmaz Çağlayan Oğulları Un Sanayi, Safi Katı Yakıt Sanayi, Kayseri Şeker Fabrikaları, Mutlucan Tuz, Tutgu Gıda, Albayrak Turizm Seyahat, Fernas İnşaat, Bergiz İnşaat, Eksim Yatırım Holding ve Çağlayanlar Enerji vardı. İhaleyi 330 milyon TL'ye Tutgu aldı. (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 19:19

www.evrensel.net