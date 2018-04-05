‘Gerçek’ baba tüp bebek tedavisi uygulayan doktor çıktı

ABD'de bir kadın, 36 yıl önce tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelmesini sağlayan doktorun babası olduğunu öğrendi.

ABD’de Kelli Rowlette adlı bir kadın, Ancestry.com (Soyağacı.com) adlı internet sitesine DNA’sını göndermesiyle gerçek babasının, hem anne ve babasının tüp bebek tedavisini hem de kendi doğumunu gerçekleştiren doktor olduğunu öğrendi.

1980’lerde Howard Fowler ve Sally Ashby adlı çift, doğurganlık sorunları yaşamaları üzerine Idaho’daki Gerald E. Mortimer adlı doktor tarafından tedavi görmeye başlıyor. Baba Fowler’ın sperm sayısının az olması dolayısıyla hem Fowler’ın hem de bir donörün sperminin kullanılmasına karar veriliyor. Çift, donörün, üniversitede okuyan, 1.80 boyunda, kahverengi saçlı ve mavi gözlü bir erkek olması talebinde bulunuyor. Doktorun bu özelliklere uyan birinin bulunduğunu söylemesiyle tedavi uygulanıyor. Ancak çift kızları Rowlette’e tüp bebek tedavisi gördüklerinden hiçbir zaman bahsetmiyor. Bu yüzden Rowlette, Ancestry.com’dan gelen sonuçlarda 800 kilometre uzakta yaşayan bir doktorun adının babası olarak çıkmasını internet sitesinin güvenilmezliğine yoruyor ve bunu annesi Sally Ashby’ye anlatıyor. Ancak anne Ashby, doktorun adını görünce gerçeğin ne olduğunu anlıyor. Anne Ashby, sonraki yıllarda da doktoru olmaya devam eden Mortimer’ın, aile olarak Washington’a taşınma kararı aldıklarında ağladığını anımsıyor ve doktorun kızının babası olduğunu bildiğini anlıyor. Çift doktora tıbbi ihmal, sahtekarlık, ihmalkarlığından ötürü duygusal sıkıntıya yol açmak ve sözleşmeyi ihlal etmek suçlamalarıyla dava açtı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 19:52

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