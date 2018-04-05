Performans sistemine karşı işyerlerinde kokart eylemi

MEB'in uygulamaya koymak istediği performans denetimi ve sınav uygulamasına karşı eğitim emekçileri işyerlerinde kokart takma eylemi yaptı.

Eğitim Sen’in çağrısıyla işyerlerinde kokart takan eğitimciler, işyerlerinde bildiri de okudular. İşyerlerinde okunan bildirilerde, performans uygulamasının kazanılmış hakları yok edeceğine dikkat çekilerek ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Derslere kokart takarak giren eğitimciler öğretmenler odasında ise Eğitim Sen’in hazırladığı bildiriyi okudu.

HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALINACAK

Okunan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Özlük haklarımızı, çalışma koşullarımızı, öğrenme iklimini ve iş güvencemizi köklü biçimde etkileyecek dünyanın hiçbir ülkesinde örneği olmayan performans denetimi ve sınav uygulaması bizlere dayatılıyor. Öğretmenler işini daha iyi yapmaya değil, daha fazla puan toplamaya yönlendirilmek isteniyor. İller arası ve il içi yer değiştirmelerden, kariyer basamaklarına; görevde yükselme sisteminden, maaşlarımıza kadar her şeyi etkileyecek bir sisteme mahkum edilmek isteniyoruz.

Bu nedenle, önce düşük ücretlere, güvencesizliğe mahkum edilip, sonra da ‘Performansınıza göre ücret’ diye karşımıza çıkanlara sadece gülüyoruz. Bizler, siyasi iktidarda kim olursa olsun hükümetlerin, öğrencilerimizle, velilerimizle ve meslektaşlarımızla aramıza girmesini istemiyoruz. Mülakat, sınav değil liyakat istiyoruz. Çalışma yaşamımızda adaletsizlik son bulsun, birbirimizle dayanışma içinde olalım istiyoruz. Performans sisteminin sadece performans denetimi olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu uygulamanın hepimizin haklarını geri dönülemeyecek şekilde olumsuz etkileyeceğini söylüyoruz.Yarın çok geç olmadan, bugünden başlayarak sizleri iş güvencesi hakkımıza sahip çıkmaya, emeğimizi sahiplenmeye, haklarımızı geliştirmeye ve 1 Mart’ta imza kampanyası ile başlattığımız ‘Mesleğime Dokunma!’ kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Bugün ve yarın kokartlarla demokratik tepkimizi birlikte göstermeye,17-20 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin dört yanında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız açıklamalarda, tüm eğitim ve bilim emekçilerini meslek onurumuz için ortak ses olmaya davet ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 18:43

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