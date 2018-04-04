ODTÜ, Hacettepe ve Lise öğrencilerinden Boğaziçi saldırılarına tepki

ODTÜ, Hacettepe ve Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi'ne saldırılara tepkilerini Genç Hayat'a yazdılar.

EĞİTİM HAKKININ GASBINA İTAAT YOK

Damla KIRMIZITAŞ

Batuhan İNCEKAYA

Hacettepe Üniversitesi

Üniversiteler, kimlik farkı gözetmeksizin her kesimden insanın düşüncelerini özgürce ifade edebildiği ortamlardır. “Tekelden”, bilinçli olarak şekillendirilen ve halka kendiliğinden bir süreçmiş gibi lanse edilen OHAL rejimi ile baskılanmaya çalışılan yerlerden biri de kuşkusuz üniversitelerdir. “Tek Parti Tek Adam” rejiminin yaratmak istediği “yerli ve milli” nesil, üniversite gençliğinin susturulmasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Birçok politika da bu yönde uygulanmaktadır. Zamanında öğrencilerin başörtüsü taktığı için üniversiteye girememesine tepki gösterip konu savaş karşıtlığı olunca “O komünist, o vatan haini terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz.” sözleriyle hedef gösterici ve ayrıştırmacı bir tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin eğitim hakkını gasbetmektedir. Dayatılmaya çalışılan bu baskı ve sömürü düzenine karşı çıkan herkesin terörist ilan edildiği Türkiye'de bu rejimin uygulanmasına itaat etmeyenler de elbette ki geleceğin emekçileri, öğrencilerdir.

Deniz'lerden, Erdal'lardan bu yana savaşın karşısında dimdik duran gençler olarak şimdi de birlik olup bu diktatörlüğün karşısında duracağız, sesimizin kısılmasına izin vermeyeceğiz. Bu yolda biz Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, saldırılara maruz kalan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanındayız. Üniversiteler biat etmez!

'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN EĞİTİMDEN FERAGAT MI ETMEM LAZIM?'

Onur ERSÖZ

ODTÜ

Boğaziçi’ndeki olaylar bir grup öğrencinin Afrin operasyonuna destek amaçlı yaptığı lokum dağıtma etkinliği üzerine başladı. Etkinliğe karşı yapılan “Savaşın lokumu mu olur?” protestosuyla tartışma alevlendi. Bu tartışmanın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın protestoya katılan öğrenciler için “O komünistleri okutmayacağız.” demesi ve protestoya katılan öğrencilerin bir kısmının gözaltına alınması tartışmayı yeni boyutlara taşıdı. Bu durum ODTÜ’de hazırlık öğrencileri arasında tartışıldı.

'BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YANINDAYIZ'

Yaşanan son gelişmeler hakkında ne düşündüğünü sorduğumuz Furkan Karacık, kimsenin eğitim hakkının elinden alınmaması gerektiğini, ayrıca her öğrencinin fikrini ifade edebilmesi gerektiğini söyledi. Aynı şekilde Yağız da sitemini “Ben düşünce özgürlüğümden yararlanmak istesem eğitim hakkımdan feragat etmem mi gerekiyor?” diyerek ifade etti. Gökhan Altıner arkadaşımız ise Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamanın öğrenciler arasında ayrımı körüklemek olduğunu, protestoların amacına uygun bir şekilde yapılması, şiddetin ise kullanılmaması gerektiğini belirtti. Konuşmasının devamında gözaltına alınan öğrencilerin yurtlarının basılmasını yanlış bulduğunu belirtti.

Bir başka öğrenci Eren Yıldız ise gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı’nın söylediklerinin yanlış olduğunu, lokum dağıtan öğrencilerin yaptığı şeyin provokasyon olduğunu düşündüğünü söyledi Buse Özer de protestoya katılan öğrencileri desteklediğini, bu öğrencilerin serbest bırakılması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı’nın söylediklerinin karşısında olduğunu da ifade etti.

LİSEDEN ÜNİVERSİTEYE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DAİR

Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Öğrencileri

İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar, AKP hükümetinin muhalif fikirleri susturma ve ülkemizde farklı görüşlerin bir arada bulunabildiği sayılı üniversitelerden olan Boğaziçi Üniversitesi'ni bozma ve kutuplaştırma çabasıdır. Biz lise öğrencileri olarak Erdoğan'ın tek bir gruba dair taraflı açıklamalarını ve öğrencilerin öğrenim haklarının ellerinden alınacağı iddialarını çok yanlış buluyor ve üniversiteden yaka paça çıkarılıp göz altına alınan öğrencilerin hem Boğaziçi Üniversitesi'nde hem de ülkemizdeki diğer üniversitelerde fikir özgürlüğüne, tarafsız eğitime vurulan bir darbe olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde özgür ve tarafsız bir eğitim istiyor ve yaşanan olaylarda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

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