Sınıra giden ünlüler Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Hatay sınır karakolundaki askerlerin yanına giden ünlüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'ya yanıt geldi: Suç duyurusunda bulunacağız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul- zurna-klarnet... Bir ülkenin değerleri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kimse hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü yapmazsınız, yemek yapar götürürsünüz. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

Hürriyet'in haberine göre; Hatay’daki sınır karakolu ziyaretine katılan bir grup ünlü isim Kılıçdaroğlu'ya ortak bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamadan satır başları şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz.

Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakaretamiz açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 19:01

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