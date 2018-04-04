Öğretmen Halil Serkan Öz unutulmadı

Eğitim Sen üyesi öğretmen Halil Serkan Öz, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden Eğitim Sen üyesi öğretmen Halil Serkan Öz, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı. Anmaya Öz'ün ailesi ve Eğitim Sen üyeleri katıldı.

Üç yıl önce Yalova'da düzenlenen “Öğretmene Saygı Yürüyüşü” sırasında rahatsızlanan Öz kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Öğretmen Halil Serkan Öz , 27 Mart 2015 tarihinde eski Yalova valisi Selim Cebiroğlu'nun Termal Fen Lisesi'nde yaptığı ziyaret sırasında öğrencileri karşısında kıyafeti ve sakal tıraşından dolayı azarlanmış ve sınıftan kovulmuştu. Sonrasında psikolojik olarak zor günler yaşayan öğretmen Öz, valinin tutumuna yönelik Yalova Eğitim Sen'in düzenlediği yürüyüşte fenalaşmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. (Yalova/EVRENSEL)

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