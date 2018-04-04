Merzifon’da Evrensel’le dayanışma yemeği

Amasya Merzifon'da gerçekleştirilen Evrensel'le dayanışma etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Evrensel gazetesi ile dayanışmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Merzifon Kültür Sitesi’nde düzenlenen programa Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer’in yanı sıra Merzifon’daki siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri ve üyeleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Dayanışma yemeğinde Evrensel Gazetesi adına bir konuşma yapan Sedat Başkavak, yargının, yasamanın ve yürütmenin tek adam rejimi altında toplandığı Türkiye’de basının da susturulmak istendiğini belirterek, Evrensel gazetesinin bu gidişata itiraz edenlerin sesi olduğunu söyledi.

AKP iktidarının hemen hemen tüm toplumsal kesimleri susturmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Başkavak, tek adam rejimine karşı mücadele edenlerin elinde az sayıda basın kuruluşunun kaldığını dile getirerek, bunlardan birisinin de Evrensel gazetesi olduğunu bildirdi.

Evrensel gazetesinin özelleştirmelerden dolayı işsiz kalan işçinin, toprağını ekemez hale getirilen çiftçinin, iş güvencesi KHK’larla sonlandırılmak istenen kamu emekçisinin, geleceksizliğe mahkum edilen gençlerin, her gün eşinden ve ya bir başka erkekten şiddet gören, öldürülen kadınların, savaşa karşı barış isteyenlerin sesi olduğunu vurgulayan Başkavak, bu noktada Evrensel ile dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

Başkavak’ın konuşmasının ardından etkinliğe katılanlara seslenen CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Türkiye’nin hızlı bir şekilde otoriter rejime sürüklendiğini belirterek, bu kapsamda Evrensel gibi yayın organlarına büyük ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Geceye katılan Yazar Adnan Özyalçıner de Sennur Sezer’e ait “Sabah Türküsü” isimli şiiri okudu. Özyalçıner, dayanışmanın ve mücadele etmenin önemine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

Evrensel gazetesi ile dayanışma gecesi, halaylar ve türküler eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. (Amasya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 10:41

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