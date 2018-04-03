Trump: Artık eve dönme zamanı

Donald Trump: Suriye’den çıkmak istiyorum. Askerlerimi eve getirmek istiyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Suriye’den çekmeyi çok ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında bu konuda bir karara varacağını açıkladı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Trump, Baltık ülkeleri liderleriyle Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine, Suriye’deki ana misyonlarının IŞİD’i yok etmek olduğuna dikkati çekerek, “Bu misyonu da hemen hemen tamamlamış durumdayız” dedi.

YIKIM VE ÖLÜMDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY OLMADI

Trump “Suriye’den çıkmak istiyorum. Askerlerimi eve getirmek istiyorum. Son 17 yılda Ortadoğu’da 7 trilyon dolar harcadık, karşılığında hiçbir şey elde edemedik. Yıkım ve ölümden başka hiçbir şey olmadı. Korkunç bir şey bu. ‘Petrolü koruyun’ dedim, ama koruyamadık, kimin eline geçti? Büyük kısmı IŞİD’in eline geçti ve IŞİD bunu kampanyalarını finanse etmede kullandı. Petrolü kaptırmamalıydık. IŞİD’e karşı çok başarılıydık. Askeri olarak herkese karşı başarılı oluruz. Ama bazen artık eve dönme zamanıdır. Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 23:29

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