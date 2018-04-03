Taşeron düzenlemesiyle hizmetliler işsiz kaldı, faturası veliye çıktı

KHK ile getirilen taşeron düzenlemesinin ardından Adana İMKB Fen Lisesi'nin hizmetlileri işsiz kaldı. Okul, velilerden para istedi.

Volkan PEKAL

Adana

Taşeron işçilere kadro vaadiyle yapılan taşeron düzenlemesi işçileri işsiz bırakırken okulda hizmetli çalıştırma masrafı da velilere yıkılıyor.

Adana Seyhan İMKB Fen Lisesi'nde taşeron işçi olarak çalışan 3 hizmetli KHK ile getirilen taşeron düzenlemesinin ardından 2 Nisan itibarı ile işsiz kalınca okul velilere mesaj göndererek hizmetli çalıştırmak için para istedi. Velilere mesaj gönderen okul idaresi, Okul Aile Birliği tarafından hizmetli çalıştırılması için maddi destek beklediklerini söyledi.

Gönderilen mesajda "Değerli velimiz;Okulumuzda çalışmakta olan 3 adet hizmetlimizin taşeron işçilerin kadroya alınması şartlarını taşıyamadığından dolayı görevlerine son verilmiştir. Öğrencilerimizin hijyenik ve daha temiz ortamlarda öğrenimlerini sürdürebilmeleri için personel ihtiyacımız bulunmaktadır. Aile birliğince personel çalıştırılabilmesi için maddi desteklerinize ihtiyacımız vardır. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Evrensel’e konuşan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Seçil Sönmez, eğitimin tamamen parasız olması gerektiğini belirterek temizlik işlerinin velilerin sırtına yıkılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Taşeron düzenlemesinin taşeron işçilerinin kadroya alınması beklentisi yarattığını dile getiren Sönmez, "Biz de öğrencilerin hijyenik ortamlarda eğitim görmesi için işlerin taşerona değil kadrolu işçilerle yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak taşeron işçiler işsiz kaldı"dedi. Okul Aile birliklerinin işçi çalıştırmasının işçilerin emeklerinin karşılığını almasının önüne geçeceğini dile getiren Sönmez, “Bu bir çok okulda uygulanıyor. Temizlik şirketinden part time çalışmak üzere hizmetli geliyor. Kağıt üzerinde bir kaç gün çalışıyor görünüyor ama orada günde 10-11 saat çalışıyor. Okul Aile Birliği parası yetmeyince onlar da öyle yapacak. Devletin hizmetli işini vergi aldığı vatandaşlara bırakmasını doğru bulmuyoruz. Çözüm taşeron değil kadrolu çalışma” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 20:45

www.evrensel.net