Hüseyin Aykol: Gazetemiz bombalandığında da susmadık

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi yazarlarından Hüseyin Aykol, cezaevlerindeki okurlarından mektup göndermeye devam etmelerini istedi.

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ndeki “İçerden” sayfası ile cezaevlerinin sesi olan yazarlarından gazeteci-Yazar Hüseyin Aykol, cezaevlerindeki okurlarından mektup göndermeye devam etmelerini istedi.

Aykol, “Daha önce biz bu işleri devam ettirmeyelim diye gazetemizin binası bombalandı, arkadaşlarımız öldürüldü, arkadaşlarımız cezaevine konuldu. Çok sayıda dava açıldı. Mahkeme kararlarıyla gazetemiz kapatıldı. Ama ilk defa böyle bir el koyma ile karşı karşıya kaldık” dedi.

‘MEKTUP GÖNDERMEYE DEVAM EDİN’

Maruz kaldıkları bu duruma rağmen cezaevlerinin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizen Aykol, gazetelerinin cezaevlerindeki okurlarına “Adresime mektup göndermeye devam etsinler. Belki şu anda gazeteyi çıkaramıyoruz. Yazılı olarak çıkması belki biraz zaman alabilir ama her halükarda bu mektupları değerlendireceğim. Yurtdışında gazeteler var oralarda yayınlanmasını, ajanslarda yayınlanmasını sağlayacağım. İHD ve TİHV’e verilmesi gereken mektuplar varsa onlara vereceğim. Kurumlara gönderilen mektuplardan daha çabuk bire bir karşılarında bir muhatap var ve muhatap işine devam ediyor” sözleriyle seslendi.

‘GAZETE ÖRGÜTLENMESİNE GİDİLEBİLİR’

Aykol, işsiz kalan gazetecilerle ilkgili de konuştu: “Gazeteciliği yaşam biçimi olarak gören gazetecilerin kişisel olarak katılabileceği, yeteneklerini ortaya koyabileceği bir gazete örgütlenmesine gidilebilir ve bu güçler bir şekilde küçük de olsa kötü de olsa bir matbaa satın alabilir. Gazetesini birlikte çıkarabilirler bu şekilde. Şimdiye kadar da bu modeller aslında başarılı oldu.” (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 20:02

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