Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de Ömerli ve Dargeçit ilçelerinde görev yapan kaymakamlar Erol Korkmaz ve Mehmet Yaşar Yeşiltaş açığa alındı.

Mardin'in Ömerli ile Dargeçit ilçelerinde aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de yapan kaymakamlar, yürütülen bir soruşturma kapsamında geçici olarak açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Bakanlık emriyle geçici olarak açığa alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın kaymakamlara açığına alınma ile ilgili yazıyı tebliğ ettiği öğrenildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 18:27

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