Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde Yazılı Haber Ödülü geri çekildi

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Komitesi ve 21. Metin Göktepe Ödülleri Jüri üyeleri, 'Yazılı Haber Ödülü'nü geri çekme kararı aldı.

Metin Göktepe Ödül Komitesi ve 21. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri üyeleri, gazeteci Bülent Ceyhan’ın, 28 Kasım 2017 günü tr724.com’da yayınlanan "İşte Gökhan Açıkkollu Cinayeti’nin belgeleri" başlıklı haberine verilen Yazılı Haber Ödülü'nü geri çektiklerini duyurdu. Geri çekme nedeni ise haberin '21 Kasım 2017 günü Aktif Haber sitesinde içerik olarak yayınlanması' gösterildi. Haber, Öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun gözaltında işkence sonucu ölümünü konu alıyordu.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:

"Metin Göktepe Ödül Komitesi ve 21. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri üyeleri, sonuçları 31 Mart 2018 günü kamuoyuna açıklanmış olan 21. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ne yazılı haber dalında değer görülen haber üzerine gündeme gelen tartışmalar nedeniyle yeniden toplanmıştır.

Toplantıda, yazılı haber dalında ödül kazandığı açıklanmış olan Bülent Ceyhan’ın, 28 Kasım 2017 günü tr724.com’da yayınlanan öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun gözaltında işkence sonucu ölümünü konu alan haberinin, bir hafta önce, 21 Kasım 2017 günü Aktif Haber sitesinde içerik olarak yayınlanmış olması nedeniyle, ödülün iptaline karar verilmiştir. Bu yıl, yazılı haber ödülü verilmeyecektir. Karar oy çokluğu ile alınmıştır.

Metin Göktepe Ödülleri sonuçları açıklandıktan sonra kimi mecralarda yapılan değer tartışmasını doğru bulmadığımızı belirtirken, Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin, gerçeklerin ortaya çıkarılması için her koşulda gazeteciliği teşvik etmeye bundan sonra da aynı titizlikle devam edeceğini belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

METİN GÖKTEPE GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ KOMİTESİ " (MEDYA SERVİSİ)

21'inci Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlar belli oldu

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 17:19

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