ODTÜ'den baskılara son verin çağrısı

ODTÜ bileşenleri, Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek üniversitelere yönelik baskıların son bulmasını istedi

ODTÜ bileşenleri üniversitelere yapılan saldırılara karşı basın açıklaması yaptı. Prof. Dr. İnci Gökmen, “Ülkemizin geneline hakim olan bu baskıcı politikaların sonlandırılmasını ve OHAL’in kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Fizik Bölümü Necdet Bulut Amfisi önünde bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, Öğrenci Temsil Konseyi, Eğitim Sen ODTÜ İş Yeri Temsilciliği, ODTÜ Mezunlar Derneği ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği üyeleri 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, üniversitelere uygulanan baskıcı politikaların son bulmasını ve OHAL'in kaldırılmasını istedi.

Basın açıklamasını okuyan Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. İnci Gökmen, OHAL bahane edilerek üniversitelerin yönetim ve işleyişine müdahale edildiğini ve her türlü muhalif düşüncenin, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını söyledi. Üniversitelere uygulanan baskının her geçen gün arttığını belirten Gökmen, “Muhalif görüşlerinden dolayı öğrenci ve akademisyenler gözaltına alınmakta, hapsedilmekte ve üniversitelerden atılmaktadır. Bunun son örneği, 19 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde demokratik ifade özgürlüklerini kullanmak isteyen öğrencilerin bazılarının Boğaziçi Üniversitesi Kampusu’nda kaldıkları yurtlardan ve evlerinden baskın yapılarak gözaltına alınmasıdır. Adalet Bakanlığı bir önergeye verdiği cevapta 2016 yılı sonu itibariyle Ceza İnfaz Kurumlarında lise ve dengi okullar ile, ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı 36 bin 33 öğrencinin ve açık öğretim programlarına kayıtlı toplam 33 bin 268 öğrencinin olduğunu, yani toplam hükümlü ve tutuklu öğrenci sayısının 69 bin 301 olduğunu açıklamıştır. Bu bilgiler, sorunun büyüklüğünü yansıtmaktadır.” dedi.

Bir yandan öğrenci ve akademisyenlerin gözaltına alınıp hapsedilmesi, öte yandan yaygınlaşan otoriter anlayışın birçok özgürlüğü yok edecebileceğini ifade eden Gökmen, “Bizler ODTÜ bileşenleri olarak bu anlayış ve siyaseti reddediyor, ülkemizin geneline hakim olan bu baskıcı politikaların sonlandırılmasını ve OHAL’in kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 15:05

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