Abdulkadir Selvi, AKP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'de Ankara ve İstanbul için öne çıkan isimleri bugünkü köşesinde açıkladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin İstanbul ve Ankara için adayları arasında öne çıkanları sıraladı. Selvi, Ankara için öne çıkan isimleri Binali Yıldırım, Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu ve Süleyman Soylu olarak açıkladı.

Selvi'nin "İstanbul ve Ankara seçim kulisleri" başlığıyla bugün yazımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“AK Parti’de Başbakan Binali Yıldırım ismi açık ara önde görünüyor. Başbakan ne der bilinmez ama görevi bırakmasına rağmen Kadir Topbaş da anketlerden çıkan isimlerden birisi. Mevcut Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la birlikte ilçe belediye başkanlarından bazılarının ismi de büyükşehir için konuşuluyor. ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ stratejisini izleyeceğinden kuşku yoktur” değerlenmesinde bulundu.

“Erdoğan kazanabileceği adaylarla seçime girecek. Yerel seçimlerde AK Parti’nin bir avantajı da bakanlar. İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım konuşuluyor, Ankara için de bazı bakanların üzerinde duruluyor. Spekülasyona girmek istemem ama Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer alıyor” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 14:06

www.evrensel.net