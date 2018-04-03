MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'FETÖ ölmedi yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Bu proje olmadı, diğeri anında sökün eder' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” şeklindeki sözleri nedeniyle partisi içinde tepki çeken AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarına ilişkin olarak, “FETÖ borsası kuruldu sözleri ne anlama gelmektedir. Kâr elde edenler kimlerdir?” dedi. Bahçeli, “FETÖ ölmedi yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Bu proje olmadı, diğeri anında sökün eder” diye konuştu.

Hükümete seslenen Bahçeli, "Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımlılığımızı nereye kadar koruyacağız? Büyümesine büyüdük hatta G20 ülkelerinden daha çok büyüdük, ancak bununla yetinemeyiz” dedi.



28 Mart günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu’na işaret eden Bahçeli, “Açıklanan maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir” dedi.



Bahçeli, "FETÖ ölmedi yaşıyor. Kripto damar çalışıyor. Bu proje olmadı, diğeri anında sökün eder” ifadesinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 14:00

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