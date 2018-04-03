Sultangazi'de uçuruma sürüklenen hafriyat kamyonunda can pazarı

Sultangazi’de uçuruma sürüklenen hafriyat kamyonu uçurumun ortasında şans eseri durdu.

İstanbul Sultangazi'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Kayan kamyon, metrelerce aşağıya yuvarlanmaması için halatla iş makinesine bağlandı, sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.

Hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu. Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon, uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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