Demirören'e satılan Doğan Medya Grubu'nda çalışanlar sendikalı oluyor
Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından işten çıkarılma endişesi yaşayan çalışanların sendikalı olmaya başladığı öğrenildi.
Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından işten çıkarılma endişesi yaşayan çalışanlar sendikalı olmaya başladı.
Medya Radar'ın haberine göre, çay-kahve molalarında, yemek aralarında cep telefonlarından e-devlet sistemine giren Doğan Grubu çalışanları, Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) üye olarak, hukuki destek alıyor.
Özellikle Doğan Haber Ajansı, Hürriyet, Posta ve Fanatik’te sendikalı sayısının hızla arttığı ve çalışanların WhatsApp üzerinden birbirini sendikalı olmaya çağırdığı belirtiliyor.
1952’de kurulan Gazeteciler Sendikası Hürriyet’te 1994 yılına kadar 12 toplu sözleşme yapmıştı. Aydın Doğan’ın Hürriyet’i satın almasıyla başlayan sendikasızlaştırma operasyonu sonucu TGS işyerinde çoğunluğu kaybetmişti. (MEDYA SERVİSİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 10:28