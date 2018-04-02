Eğitim Sen’den Cumhurbaşkanı'na yanıt

Eğitim Sen, ‘Okulların altına otoparklar yapalım’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi: Okullarımız ticarethane değildir.

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Başakşehir’de okul ve spor salonu açılışında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Belediye başkanlığı dönemimden beri yapmayı planladığım bir şeydi’ diyerek “Okulların altına otoparklar yapalım. Hem mahallelerin sorununu çözelim hem de belediyelerimiz verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar” dedi.

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, okulların uzun süredir ticari bir kaynak olarak görüldüğünü söyledi. Okulların ticari bir nesne görülmesinden ve özelleştirme politikalarından vazgeçmelisini isteyen Aydoğan “Otopark ya da başka isimler adı altında okullarımız para karşılığı başkalarına teslim edilemez. Okullarımız çocuklarımızındır, kamunundur. Burası ancak öğrencilerimizin kullanımına açık olmalıdır” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

‘OKUL YIKIP AVM YAPIYORLAR’

Son yıllarda torba yasalarla okulların önemli bir kısmının adım adım satışa çıkarıldığını, bunu en son Şişli Endüstri Meslek Lisesinde yaşadıklarını anlatan Aydoğan “Şişli EML bölgedeki tek meslek lisesi olmasına rağmen, binlerce öğrenci mağdur edilerek okul yıkıldı ve yerine AVM yapılacak. Böyle bir durum Taksim Ortaokulunda da yaşandı. O da satışa çıkarıldı. Okullar uzun süredir ticari kaynak olarak görülüyor” diye konuştu.

OKULLAR ÖĞRENCİLERİNDİR

Bir çok yerde okulların düğün salonu ve otopark olarak kullanıldığına, para karşılığı kurum ve kişilerin kullanımına açık hale getirildiğini gördüklerini belirten Aydoğan, Cumhurbaşkanının bu açıklamasının da bu sürecin devam ettirileceğine yönelik olduğunu söyledi. “Cumhurbaşkanının sadece bu açıklaması bile eğitim sistemine bakışını özetliyor” diyen Aydoğan şunları söyledi:

“Okullarımız ticarethane, öğrencilerimiz meta, öğretmenler de tüccar değildir. Okulları ticari bir nesne olarak görmekten, özelleştirme politikalarından vazgeçilmelidir. Otopark ya da başka isimler adı altında okullarımız para karşılığı başkalarına teslim edilemez. Okullarımız çocuklarımızındır, kamunundur. Burası ancak öğrencilerimizin kullanımına açık olmalıdır.”

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 21:12

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