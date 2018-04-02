Türkiye: Yunanistan seviyesi giderek düşen bir üslup kullanıyor

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın tutuklu Yunanistan askerleriyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sınırımızı yasa dışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz” denildi.

Yunanistan’ın uluslararası mahkeme kararlarına uymadığı belirtilen açıklamada, “Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos da bugün yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre Türkiye -ki bu en başından bu yana endişelendiğiniz bir şeydi- bu durumu siyasi amaçlarla kullanmak istiyor” demişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 21:01

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