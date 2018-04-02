TGS üyelerine indirimli sağlık hizmeti

TGS üyeleri, sendika ile Medilife Sağlık Grubu arasında yapılan protokol gereğince sağlık hizmetinde yüzde 20’lik ilave indirimle yararlanacak.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Medilife Sağlık Grubu arasında yapılan protokol ile TGS üyelerine ve birinci derece yakınlarına Medilife Hastanelerinde yüzde 20’lik ilave indirim sağlanacak. Bağcılar, Beylikdüzü ve Çapa’da bulunan hastanelerden hizmet almak isteyen TGS üyelerinin ve birinci derece yakınlarının sendika üye kartının aslını ya da fotokopisini göstermesi yeterli olacak. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 20:22

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