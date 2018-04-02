Elon Musk'tan 1 Nisan şakası

Space X'in kurucusu Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'İflas ettim' diyerek takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.

Uzay aracı ve roket üreticisi Space X’in kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk, Twitter’dan Tesla’nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.

Takipçilerine önce önemli bir haber vereceğini duyuran Elon Musk, birkaç saat sonra “Tesla iflas etti” başlıklı şu haberi paylaştı: Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla’nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız.

Musk, bu haberin ardından ‘Bankwupt’ (Bankrupt: İflas) yazılı bir kartonu tutarken görünen fotoğrafını paylaştı. (DIŞ HABERLER)

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