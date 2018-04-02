Welat ve Özgürlükçü Demokrasi okurlarından hükümete tepki

Welat ve Özgürlükçü Demokrasi okurları, gazetelere kayyım atanmasına tepki gösterdi: Farklı seslere tahammül edemiyorlar.

Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazetelerinin Antep’teki okurları, Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ve matbaasına kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve gazetenin basıldığı Gün Matbaacılık’ın TMSF’ye devredilmesi ve kayyım atanması ardından, Türkiye’de yayımlanan tek Kürtçe gazete olan Welat gazetesi de baskı yapacak matbaa bulamadığı için kağıt baskısına son verdi. Gazeteye ve matbaaya kayyım atanmasına Antep’teki okuyucuları tepki gösterdi.

Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazetesi okuru Ali Akal, “Gazetelerimiz ilk defa baskıya maruz kalmıyor. Bombalandığında yılmayan gazeteyi kayyım mı yıldıracak?” dedi.

Tek Kürtçe gazete olan Welat gazetesi okuru Müslüm Çulcu da, gazetelerin geçmişte önlerine çıkan engelleri aştığı gibi kayyım engelini de aşacaklarına inandığını söyleyerek, “Onların nasıl veya nereden yayın yaptıkları hiç önemli değil, biz onları her platformda takip edeceğiz.Yine devam edecektirler” diye konuştu.

Özgürlükçü Demokrasi okuyucusu Mehmet Türkmenoğlu ise şöyle konuştu:

“Demokrasi demek her alanda farklı sesler demektir. Ancak iktidar Türkiye’ye ne kadar demokratik bir ülke dese de farklı seslerin çıkmasını hazmedemiyor. Tekçiliği her alanda yaymaya çalışıyor. İktidarın kayyımcı zihniyeti ülke için büyük bir kayıptır. Toplumun buna hep beraber karşı durması gerekiyor.” (Antep/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 20:01

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