Ataşehir Belediyesi'nde 110 taşeron işçiye kadro yok işsizlik var

Ataşehir Belediyesi'nde 110 taşeron işçi ve zabıta, İstanbul Valiliği tarafından güvenlik soruşturmasını geçemedikleri gerekçesiyle kadroya alınmadı

Ataşehir Belediye bünyesinde çalışan 110 taşeron işçi ve taşeron zabıta güvenlik görevlisi, İstanbul Valiliği tarafından yürütülen güvenlik soruşturmasından geçemedikleri gerekçesiyle kadroya alınmadı. Belediyenin temizlik işleri, park bahçeler, idari bölüm ve fen işleri gibi bölümlerde çalışan işçiler işten atılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

GEREKÇE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Güvenlik soruşturması nedeniyle kadroya alınmayan işçiler İstanbul Valiliğine itirazda bulundu. Sonuç alamamaları halinde idari dava açacaklarını söyleyen işçiler duruma tepki gösterdi. İşçiler gazetemize şöyle konuştu: “AKP hükümeti belediyelerde çalışan işçiler arsında ayrımcılık yapıyor. Söz konusu CHP’li belediyeler olunca yüzlerce çalışan kadroya alınmazken, çok daha fazla taşeron işçi ve zabıtanın çalıştığı Ümraniye Belediyesinde bu sayı 5-6 kişiyi geçmiyor. Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Kartal Belediyeleri bünyesinde yüzlerce belediye işçisi kadroya alınmadığı gibi işten atılma ile karşı karşıya kalmıştır.”

VALİLİK BELEDİYEYİ DEVREDEN ÇIKARDI

Bir işçi ise bünyesinde çalıştıkları belediyelerin valilik tarafından devreden çıkarıldığını belirterek, “Belediyeler devre dışı bırakıldı. Ayrıca güvenlik soruşturmalarının sabıka kaydı olup olmadığına bakılmaksızın arşiv yazışmalarına dayandırıldı. Bu hukuki değil. Haklarımıza sahip çıkmak için dava açacağız” dedi. Ataşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan yaklaşık 620 emekçi daha önce çeşitli gerekçelerle emekliliğe zorlanmış ve iş akitleri feshedilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yürütülen ‘arşiv ve güvenlik soruşturması’ kapsamında 510 belediye emekçisinin akıbeti de belirsizliğini koruyor. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 18:09

www.evrensel.net