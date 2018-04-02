Gazete yöneticisi ve çalışanlarının gözaltı süresi uzatıldı

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık’ın gözaltına alınan yönetici ve çalışanlarının gözaltı süresi bir hafta uzatıldı.

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık’ın gözaltına alınan yönetici ve çalışanlarının gözaltı süresi bir hafta uzatıldı. Soruşturma Savcısı ile görüşmek isteyen gazete avukatları ise yine muhattap bulamadı.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık’ın TMSF'ye devredilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 28 Mart günü gerçekleştirilen polis baskını ile kurum yöneticileri ve çalışanları gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosu Vekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşma kapsamında gözaltına alınana alınanlar, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ve Güvenlik şubelerinde tutulmaya devam ediyor.



5 gündür gözaltında tutulan kurum yönetici ve çalışanların gözaltı süresi bir hafta daha uzatıldı.



Gözaltına alınan ancak isimleri öğrenilemeyen Gün Matbaacılık'ın eski çalışanlarından iki kişinin ifadeleri alındıktan sonra Emniyet’ten serbest bırakıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA BİLGİ ALINAMIYOR

Soruşturmaya dair 6 gündür bilgi almaya çalışan gazetenin avukatları ve Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar, muhatap bulamadı. Son olarak 30 Mart’ta Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’dan soruşturma hakkında bilgi almak isteyen avukatlar, muhatapsız kalmıştı. Bugün yeniden İstanbul Adliyesi’ne giderek Başsavcı Vekili Yılmaz ile görüşme talebinde bulunan avukatlar, yine muhatapsız kaldı.

GÖZALTINDA İSMİ ÖĞRENİLENLER

Soruşturma kapsamında gözaltında olanları isimleri ise şöyle:



Özgürlükçü Demokrasi gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul, Gün Matbaacılık sahibi Kasım Zengin ile matbaa çalışanları Erdoğan Zamur, Musa Kaya, Polat Arslan, Cemal Tunç, İrfan Karaca, Kemal Daşdöğen, Mehmet Emin Sümeli, İhsan Sinmiş, Uğur Selman Kelekçiler, Kazım Göçer, Necat Hizarcı, Mahmut Abay, İsmail Ergene, Muhammet Özkan, Mehmet Özkara, Cumali Öz, Süleyman Güneş, Cenk Kale, Cengiz Kaya, Semih Tamay, Özgür Bozkurt ve Sadettin Demirtaş.



Soruşturma kapsamında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Yıldız'ın Bağcılar'da bulunan evine de baskın yapılmış, ancak Yıldız'ın bulunmadığı evde telefonuna ve bilgisayarına el konulmuştu. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 17:53

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