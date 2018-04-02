Küresel piyasalarda düşen dolar Türkiye'de yükseliyor

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüş yaşayan dolar Türkiye'de yüzde 0,19 artışla 3.96 TL oldu.

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer yitiren dolar yüzde 0,19 artışla 3.96 lira, avro ise yüzde 0,22 artışla 4.88 TL değerinden işlem gördü. Dolar/Avro paritesi ise yüzde 0.06 artışla 1.2331 değerine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise gün içinde 115 bin 390 puana kadar yükseldikten sonra 114 bin 955 puan seviyesine geriledi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, avro 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

KORE'NİN VERGİ KARARIYLA KRİPTO PARA PİYASASI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kore Strateji ve Finans Bakanlığı’nın Haziran ayına kadar kripto para birimlerine yönelik bir vergilendirme sistemi açıklanacağını duyurması ve bu açıklamayla kripto para birimlerinin ülke genelinde yasaklanacağı iddiasının ortadan kalkmasının da etkisiyle kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminde artış gözlendi.

Bin 596 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi durumundaki Bitcoin son 24 saatte yüzde 5,23 artarak 7 bin 100 dolara yükseldi. 8 Ocak’ta 17 bin 500 dolar seviyesine yükselerek 2018 rekorunu kıran Bitcoin, 120 milyar 377 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.5’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 11.20’lik bir artışla en çok yükselen Stellar olurken piyasadaki genel artış eğilimin de etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre yedi milyar dolara denk gelen yüzde 2,7’lik artışla 265 milyar 618 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 24 milyon dolar olarak hesaplanırken en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle;

- Bitcoin yüzde 5.23

- Ethereum yüzde 3.48

- Ripple yüzde 4.32

- Bitcoin Cash yüzde 5.59

- Litecoin yüzde 6.32

- EOS yüzde 4.68

- Stellar yüzde 11.20

- Cardano yüzde 7.02

- NEO yüzde 4.31

- IOTA yüzde 0.64 arttı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 14:12

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