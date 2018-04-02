Kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden baba tutuklandı

Ankara'da, 14 yaşındaki kızına bir yıldır cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden Y. Ç. tutuklandı.

Ankara'da, 14 yaşındaki kızına bir yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba Y. Ç. tutuklandı. Cinsel istismar, bir aile yakınının Y. Ç.'yi sopayla döverek suçunu itiraf ettirmesiyle ortaya çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi'nde yaşayan A. Ç., eşi Y. Ç.'nin yaklaşık 1 yıldır S.Ç. isimli kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine, ailenin T. K. isimli yakını, baba Y. Ç.'yi sopayla darbedip suçunu itiraf ettirdi. Bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydeden T. K., daha sonra Y. Ç.'yi Etlik Polis Merkezi'ne götürdü.

Gözaltına alınan Y. Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 12:35

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