Altyazı’nın kapağı Wes Anderson

Altyazı Aylık Sinema Dergisi 182. sayısında kapağını usta yönetmen Wes Anderson’a ayırdı.

Altyazı Aylık Sinema Dergisi 182. sayısında kapağını, Nisan ayında vizyona girecek olan son filmi Köpek Adası (Isle of Dogs) vesilesiyle usta yönetmen Wes Anderson’a ayırdı. Altyazı’daki inceleme yazısında Aslı Ildır, yönetmenin rengârenk ve oyunbaz dünyalarına, çocuk ruhlu yetişkinlerine ve yetişkin ruhlu çocuklarına bakarak Wes Anderson sinemasına dair hafıza tazeledi.

37. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, her yıl olduğu gibi bu Nisan ayında da İstanbul Film Festivali’ni kapsamlı bir dosya ile karşıladı. Filmleri Ulusal Yarışma ve Belgesel Yarışması’nda yer alan yönetmenlerin görüşlerinin yanı sıra, festival programında öne çıkan yapımlarla ilgili inceleme yazıları ve söyleşilerden oluşan geniş bir festival rehberi Altyazı’nın son sayısında.

SÖYLEŞİ: TOLGA KARAÇELİK

Altyazı Nisan sayısında, Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması bölümünde En İyi Film ödülünü kazanan Kelebekler’n yönetmeni Tolga Karaçelik ile bir söyleşiye yer veriyor. Yönetmen, absürd bir aile dramı olan yeni filminin temel meselelerini, senaryo sürecini, mizah anlayışını ve seyircide nasıl bir duygu yaratmak istediğini Altyazı okurlarıyla paylaştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 22:07

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