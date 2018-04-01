EMEP Aydın İl Yöneticisi Aliağa Cezaevi’ne sürgün edildi

Afrin paylaşımları nedeniyle tutuklanan EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal ailesine haber verilmeden Aliağa Cezaevine sürgün edildi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal ailesine haber verilmeden Söke T tipi Kapalı Cezaevinden İzmir Aliağa Cezaevine sürgün edildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde 14 Şubat 2018 günü sabahı düzenlenen ev baskınlarında Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Söke T tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde ailesine haber verilmeden, Söke T tipi Kapalı Cezaevinden İzmir Aliağa Cezaevine sürgün edildi. Konuyla ilgili konuştuğumuz Sürmeli Balın eşi Demet Bal şunları söyledi: “Bize haber verilmeden eşim Söke T tipi Kapalı Cezaevinden, İzmir Aliağa Cezaevine sürgün edildi. OHAL gerekçe gösteriyorlar. Bir gün boyunca eşimi aç susuz bir şekilde bekletiyorlar araçta. Biz sürgünü çok ilginç bir şekilde öğrendik. Eşim başka bir tutukluya benim numaramı veriyor. O da ailesiyle telefonda görüştüğü esnada benim numaramı eşine veriyor, olayı anlatıyor, beni aramasını söylüyor. Bir gün sonra beni bir kadın aradı. ‘Eşiniz İzmir Aliağaya sürgün edildi’ dedi. Şaşırdım. Öyle haberimiz oldu. Çok adaletsiz bir şekilde tutuklandı. Eşim yıllardır mücadelenin içinde olan bir insan. 25 yıllık Öğretmendi, emekli olmuştu. Bir öğretmenin barış istemesinden daha doğal ne olabilir. Sosyal medya paylaşımından dolayı tutuklanması çok haksız. Sonuçta çıkan haberleri paylaşmış, barış istemiş. İnsanlar ölmesin demiş. Bundan dolayı da bu yaşta bir insanın tutuklu kalması da doğru değil. Onun gibi bir sürü insan var haksız yere tutuklu. Bir insanın barış istediği için bir gün bile içerde kalması adil değil.”

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 16:33

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