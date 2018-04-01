JES şirketi istedi, müdürlük 'zeytinliklere zararı yok' dedi

İzmir Tarım İl Müdürlüğü, JES şirketinin talebi üzerine kuyuların zeytinliklere zarar vermeyeceğine karar verdi.

Metehan UD

İzmir

JES şirketinin talebi sonucu İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Jeotermal kuyuların hemen yanı başındaki zeytinliklere zarar vermeyeceğine dair yazı verdi. Müdürlük, karara yerinde inceleme yapmadan uydu fotoğrafları üzerinden ulaştı.

İzmir’in Karabağlar İlçesi’ne bağlı Uzundere Mahallesi’ne kurulmak istenen JES için bölge halkının açmış olduğu iptal davası geçtiğimiz günlerde İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Ruhsat sahası sınırları içerisinde zeytinlikler olduğu için yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Duruşmada jeotermal kuyuyu açmak isteyen Adem Petrol Termal isimli şirketin dava dosyasına sunduğu belgeye göre, Uzundere Mahallesi 740 parsel içerisinde sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama faaliyeti için şirket İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden görüş istenmiş.

Tarım İl Müdürlüğü, şimdiye kadar yazılan bilirkişi raporlarının ve verilen mahkeme kararlarının aksine jeotermal kuyusunun hemen dibindeki zeytinliklere zarar vermeyeceğine kanaat getirdi.

Jeotermal kuyusunun açılmak istenen arazinin otoyol ile karayolları arasında kalan terk arazi konumunda olduğu bilgisi verilerek “Taşınmaz çerçevesinde 25 metrede TEDAŞ trafo sahası çevresinde 24 dekarlık tarım arazisi niteliğinde olan ve sondaj sahası ile arasında kot farkı olduğu ve bu alana herhangi bir zararlı etkisinin olmayacağı tespit edilmesi nedeniyle bu alandaki zeytinlik alanın ve getatif ve generatif gelişmesinde mani olacak toz duman çıkaran bir faaliyet olmaması nedenleri ile 3573 sayılı kanun kapsamında sondaj alanı olarak kullanılmasında sakınca olmadığı” kararı verildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 16:25

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