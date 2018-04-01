'Tutukluya cezaevinde HIV bulaştı' iddiası

'FETÖ' suçlamasıyla tutuklanan ve Sakarya L Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen çıktıktan sonra yaptırdığı testte HIV taşıyıcısı olduğunu öğrendi.

'FETÖ' suçlamasıyla tutuklanan öğretmen, cezaevinden çıktıktan sonra yaptırdığı testte HIV taşıyıcısı olduğunu öğrendi. Öğretmenin avukatı, müvekkilinin cezaevinde diş tedavisine götürüldüğünü belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Cumhuriyet’ten Alican Umudağ’ın haberine göre Sakarya L Tipi Cezaevi’nde 'FETÖ' suçlamasıyla 11 ay tutuklu kalan öğretmenin tahliye edildikten sonra yaptırdığı testte HIV virüsü taşıyıcısı olduğunu öğrendi. Öğretmenin avukatı Salih Koçak, müvekkilinin cezaevine sağlıklı girdiğini ancak virüsün cezaevinde bulaştığını öne sürerek sorumluluk hakkında dava açacaklarını söyledi.

'VİRÜSÜN BULAŞTIĞI TARİHTE CEZAEVİNDEYDİ'

Avukat Salih Koçak, adının açıklanmasını istemediği 27 yaşındaki öğretmen müvekkilinin Bylock iddiası nedeniyle 9 Aralık 2016’da tutuklandığını anlattı. Müvekkilinin Sakarya L Tipi Cezaevi’nde 15 kişiyle birlikte 4 kez diş tedavisine götürüldüğünü söyleyen Koçak, müvekillinin 11 ay sonra Ekim 2017’de tahliye edildiğini kaydetti. Müvekkilinin tahliye olduktan bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye gittiğini belirten Koçak, şunları anlattı:

“Mart ayında test için kan verdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan testin sonucunda HIV virüsü çıktı. Bu virüsün özelliği, sizin vücudunuza bulaştığında 6 ay ile 2 yıl arasında kuluçkalanma dönemi yaşaması. Yani süreyi hesapladığınızda virüsün bulaştığı tarihte müvekkilim cezaevindeydi.”

‘BAKANLIK ÇALIŞMA İZNİNİ İPTAL ETTİ’

HIV virüsü taşıyıcılarının listesinin adli tıpta tutulduğunu ve kurumlara bildirildiğini söyleyen Koçak, müvekkilinin çalıştığı özel bir dershaneden çıkarıldığını ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışma iznini iptal ettiğini kaydetti. Müvekkilinin cezaevinde 30 kişiyle kaldığı söyleyen Koçak, “Burada müvekkilimin HIV’li olup olmadığı mesele değil, cezaevinde beraber kalan kişilerin bundan habersiz olmaları. 2 yıl sonra grip olsa ölecek” dedi.

Avukat Koçak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını da ifade etti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 10:24

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