Yaz geldi. Söz bitmeden, yollar tükenmeden, düşler kararmadan geldi yaz. Yolcu, yolunda gerek şimdi, kış gelmeden.

Geriden gelenler sürekli ilerlediklerinden, ileridekilerse oldukları yerde kaldıklarından kimin ileride, kimin geride olduğu/olacağı belli olmuyor.

BATAK

Suyun akışını engellediler, göletlere kitlediler. Su çürüdü, batak oldu. Her şey gibi su da kokuştu.

NİLÜFER

Nilüfer, durgun sularda açar. Su ürperir, dalgalanır. Nilüfer kayık olur yüzer üstünde.

YAZ GELDİ

Yaz geldi. Söz bitmeden, yollar tükenmeden, düşler kararmadan geldi yaz. Yolcu, yolunda gerek şimdi, kış gelmeden.

ŞİİR

Dildir şiir. Acılara karşı sevincin, dostluğun, arkadaşlığın, birlikteliğin dilidir. Sevginin, sevdanın peşinde yaşamın güzelliğiyledir şiir.

TERS-YÜZ

Tersten bakıyorum her şeye. İnsana, eşyaya, olan bitene. Yüzünü görebilmek için. Yüzünüzü/yüzsüzlüğünüzü görebilir miyim diye...

ONLAR

Onlar, gün doğmadan uyanırlar. Kimi kimsesi olmayanlar. Evsiz barksızlar. Gün doğunca kıpraşırlar çöplerin, atıkların arasında yiyecek bulmaya. Kağıttı, kartondu, plastikti ayıklamaya güneş batıncaya.

DOLAŞMAK

Dolaşmak çift anlamlıdır. Dağ, bayır, kır, kent, kasaba, köy dolaşırdık eskiden. Denizleri, ırmakları, gölleriyle birlikte. Şimdi de dolaşıyoruz. Olduğumuz yerde. Birbirimize, batağa, tuzağa, ateşe, kana, karanlığa. Kördüğüm halinde.

OYUN

Gördüğümüz her şey bir dekor. Yaşadıklarımızsa bir oyun. Zorla oynattıkları bir oyun.

BOĞUŞURKEN

Gök mavi, güneş var. Gene de ortalık karanlık, yer soğuk. Birbirimizle boğuşuyorken.

RABİA

Tek adam, tek parti, tek yaşam, tek kalıp.

KAZANÇ

Birimiz koşarak, ötekimiz yürüyerek ilerliyoruz. Sonuçta koşan mı kazanır, yürüyen mi? Şimdiye dek koşan kazanmış, yürüyen kaybetmiş sayılmıştır. Önemli olan varılan yerdir. Kazananın mı, kaybedenin mi kazançlı çıkacağıdır.

KAYIP İLANI

“Dünyanın bir ucundayım” diye yazmış. Kaç ucu var ki? Adres madres de yok. Şimdi ben kime ne yazayım, nasıl arayayım? Tam bir kayıp ilanı bu.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 06:57

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