SP'li gençler özelleştirilmeye karşı çay dağıttı

Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto amacıyla çay dağıttı.

Saadet Partisi (SP) İzmir İl Gençlik Kolları, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını protesto etmek amacıyla Konak Meydanı'nda vatandaşlara çay dağıttı. Konak Meydanı'ndaki eylemde, nişasta bazlı şekerin zararlarını konu alan bir fotoğraf sergisi de düzenlendi. Burada bir konuşma yapan SP İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Aydın, şeker üretiminin milli bir mesele olduğunu ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin sıradan bir özelleştirme olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Gıda sektörünün dünyada stratejik alanlar arasında yer aldığını vurgulayan Aydın, "Gıda sektöründe bugüne kadar yapılan özelleştirmeler ülkenin aleyhine sonuçlar vermiştir. Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu ve Tekel buna örnektir. Tarım alanı ve gıda alanındaki özelleştirmeler, maalesef ülkemize acı tecrübeler yaşatmıştır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, pancar çiftçisi başta olmak üzere Türkiye tarımını ve gıda sektörünü doğrudan ilgilendirmektedir” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "İhtiyacı olan gıdayı üretemeyen milletler, tam bağımsız hale gelemezler" sözünü hatırlatan Fatih Aydın, "Doğrusu tespiti çok yerindedir. Bizler de aynen katılıyoruz. Peki, niye şimdi hükümet kararıyla kendi üretimimizi baltalıyoruz?" diye sordu.

Aydın, şeker fabrikalarının bacalarının tütmesi ve böylece nişasta bazlı şeker lobisinin ülkeden gitmesi gerektiğini belirterek, hükümete bu yanlıştan vazgeçmesi çağrısında bulundu. (DHA)

Alpullulu şeker üreticileri: Özelleştirme ülke geleceğinin satışıdır

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 19:33

www.evrensel.net