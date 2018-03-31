HAK-PAR Diyarbakır İl Başkanından Newroz istifası

Diyarbakır’daki Newroz konuşması parti içerisinde tartışmalara neden olan HAK-PAR Diyarbakır İl Başkanı Nevzat Karakeçi, partisinden istifa etti.

Diyarbakır’da 21 Mart günü yüz binlerin katılımıyla gerçekleştirilen Newroz kutlamasına katılan Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Diyarbakır İl Başkanı Nevzat Karakeçi, partisinden istifa etti. İstifasının nedeni ise Karakeçi’nin katıldığı Newroz programında yaptığı konuşmanın partisi içerisinde tartışmalara yol açması.

Karakeçi, Newroz’da yaptığı konuşmada “ulusal birlik” üzerinde durmuş, “Artık yeter. Biz buralıyız ve buradayız. Ulusal birlik ruhuyla artık zulmedenlere karşı duralım” sözlerini sarf etmişti. İstifa kararına ilişkin MA’ya konuşan Mehmet Karakeçi, parti olarak Newroz’a davet edildiklerini, bunun üzerine İl Başkanı olarak kendi inisiyatifi ile programa katıldığını ifade etti. Karakeçi, programa katıldığı esnada partisinden herhangi bir tepki olmadığını, ancak program sonrası özellikle sosyal medya üzerinden kendisine yönelik ahlak dışı paylaşımlarda bulunulduğunu belirtti. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 17:22

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