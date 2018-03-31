Tuzla’da farklı iş kollarından işçiler 1 Mayıs hazırlıklarına başladı

İstanbul Tuzla’da değişik iş kollarından işçiler bir araya gelerek 1 Mayıs hazırlıklarını konuştu.

Tuzla’da değişik iş kollarında çalışan işçiler 1 Mayıs hazırlıklarına şimdiden başlamak için bir araya geldi. Hem işyerlerinde yaşadıkları sorunları hem de Türkiye’nin yaşadığı sorunları 1 Mayıs alanına taşıma kararı alan işçiler, 1 ay boyunca çeşitli etkinlikler yapma kararı aldı. İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs yaklaşırken işçi havzası Tuzla’ da deri, metal, depo ve tersane iş kollarında çalışan işçiler 2018 1 Mayısı’na hazırlanmak için bir araya geldi. OHAL ve tek adam rejiminin dayatıldığı, içeride ve dışarıda savaş politikalarının egemen kılındığı koşullarda karşılanılan 2018 1 Mayısı’nın yaygın ve kitlesel olarak kutlanmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, bu politikalardan rahatsızlık duyan en geniş toplumsal kesimlerin bir araya gelmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda söz alan işçiler, fabrikalardan yerele, yerelden merkezi 1 Mayıs’a uzanan planlı ve sürece yayılmış bir 1 Mayıs’ın iktidarın uyguladığı politikaya verilecek en iyi cevap olacağını belirtiler. 1 Mayıs’ın alan tartışmaları ile değil işçi ve emekçilerin sorunlarının ve taleplerinin alanlara yansıdığı kutlamaların önemli olduğuna vurgu yapılan toplantıda, oluşan baskı ortamının işçilerin mücadelesi ile değişebileceğine dikkat çekildi. OHAL ve savaş politikalarının işçi ve emekçilerin kazanımlarını törpülediğinin belirtildiği toplantıda Güçlü bir 1 Mayıs’ın bu durumu değiştirmede önemli olacağı ifade edildi.

Tuzla işçi havzasında öncellikle kendi fabrikalarında kutlama yapmanın önemine değinen işçiler, 1 Mayıs’ı şimdiden gündeme alan bir çalışma yapılması, 1 Mayıs’ın tarihi ve bugün ne ifade ettiğini içeren toplantılar yapılmasına karar verdiler. Bölgedeki sendikalarla, emekten ve barıştan yana siyasi partilere, yöre derneklerine de çağrı yapma kararı alan işçiler, 1 ay boyunca film gösterimi, kahvaltı, işçi pikniği ve 1 Mayıs şöleni gibi etkinlikler düzenleyecek.

Toplantıda 8 Nisan’da film gösterimi, 15 Nisan’da kahvaltı ve kadın işçi pikniği, 22 Nisan’da geniş katılımlı işçi pikniği ve 29 Nisan’da 1 Mayıs şöleni düzenleme kararı alındı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 16:56

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