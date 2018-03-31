Xızır Ormanı’nda bir Dereköy

Dersim inanç ve kültüründe önemli yerlerden biri olan Dereköy’ü anlatan ‘Dereköy, Xızır Ormanı’nın Koynunda Bir Köy’ okurlarıyla buluştu.

Özgün Enver Bulut’un Dersim inanç ve kültüründe önemli yerlerden biri olan Dereköy’ü anlattığı çalışması ‘Dereköy, Xızır Ormanı’nın Koynunda Bir Köy’ okurlarıyla buluştu. Totem Yayınları’ndan çıkan Bulut’un çalışması geleneksel köy monografisinin bir örneği olmaktan öte, küresel dünyaya naklolmuş geleneksel bir köyün toplumsal bir öyküsü.

Toplumsal değişiminin, mekansal değişimin, kültürel değişimin bütün kodlarını bir köy örneği üzerinden bu çalışmada görmek mümkün. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Aslan’da kitaba yazdığı ön sözde bu çalışmayı değerli kılanın bütün bu değişimi Dersim’in bir köyü üzerinden yapmış olması olduğunu dile getiriyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 16:22

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