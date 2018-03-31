‘Seçim varsa yollarımız yapılır!’

Kocaeli Derince’nin Esentepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yollarının bir türlü yapılmamasına tepkili.

Mert Samyeli

Kocaeli

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Esentepe Mahallesi’nde yol sorunu mahallelinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Yolların bir türlü yapılmaması, mahalleliyi zor durumda bırakırken, vatandaşlar bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

38 yıldır bu mahallede yaşadığını belirten Erkan Demir, 1 seneden beri yolların bu durumda olduğunu ve bu sebepten de arabaların neredeyse her gün tamire gittiğini ifade etti. “Yollar, seçimlere az bir zaman kala yapılır” diyen Demir, “Sonra da ‘Biz çalıştık, bize oy verin’ derler” ifadelerini kullandı.

40 yıldır mahallede yaşadığını söyleyen Mehmet isimli bir vatandaş da belediyenin elindeki imkanlara rağmen yolları yapmamasının büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Yolların seçime doğru yapılacağını söylerken, “Çünkü bu sayede insanların gözünü boyamayı amaçlıyorlar. Seçimi düşünmeselerdi şimdiye kadar yaparlardı” dedi.

Önder isimli bir başka mahalleli de “Bu durum artık canımıza tak etti. Seçim beklenmesin çünkü bu acil bir ihtiyaç. Bu kadar mağdur edildiğimiz yeter. Ülkede demokrasi, adalet, hukuk yok diyoruz ama bizim mahallede hâlâ yol da yok.” ifadelerini kullandı.

Mahallede oturan bir başka vatandaş Ersin Akbal da kışın çamur içinde gezdiklerini yazın ise toz içinde kaldıklarını söyledi. Bu dönemde böyle sıkıntıların yaşanmasını ‘rezalet’ olarak nitelendiren Akbal, “Bu ülkede ancak seçim olsun ki hizmet yapılsın” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 15:34

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