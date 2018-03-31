Açık lise sınavında skandal: Cevap anahtarları eksik

17 Mart'ta yapılması planlanırken bugüne ertelenen Açık Lise sınavlarında eksik optik okuyucu olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı normalde 17-18 Mart 2018 tarihinde yapılması gereken Açık lise sınavlarını bugün ve yarın gerçekleşecek şekilde belirlemişti. Ancak ertelen sınavda da gazetemize ulaşan bilgilere göre birçok adayın kayıtlarında cevaplamaları gereken derslerden eksik optik okuyucu olduğu öğrenildi.

İstanbul'da binlerce öğrenci sınav soruları önlerinde olmasına rağmen, cevap kağıdında sınava gireceği ders kısmı eksik olduğundan soruları cevaplayamadı. Cevap kağıdında sadece 4 ders için yer ayrılan ama dört dersten fazla sınavı olan adaylar, cevap anahtarı eksik basıldığından sorulara yanıt veremedi.

İzmir'de de sabah saatlerinde giren öğrenciler optik formunun yanlış basıldığı görünce kimi soruları cevaplayamadı. Örneğin 6 ders varken cevap kağıdında 3 dersin yer alması adayların karşılaştığı soruna 'Biz şimdi ne yapacağız, ben mezun olacaktım ancak şimdi mezuniyetim bir sonraki döneme sarkacak' dedi. Kimi aday bir sonraki döneme sarkan derslerini düşünürken kimi de askere gideceğini ve bir daha nasıl hazırlanacağını sordu.

Kocaeli'de de gazetemize ulaşan bir Açık Lise öğrencisi, durumun anlaşıldığında öğrencilerin büyük bir şok yaşadığını belirtti. Mezun olması için 4 krediye ihtiyacı olan öğrenci, "Normalde sınav tarihi 17-18 Mart'tı, bu haftasonunu ertelediler. İşi ne kadar özensiz yaptıkları ortada, yine olan bize oldu. Mezun olmam için 4 kredi lazımdı, çalışabildiğim derslerin cevap anahtarı yok, basılmamış. 7 dersten sınavım vardı, 4'ünün cevap anahtarını basmışlar. Fotokopi çekip Ankara'ya yollayacaklarını söylediler" dedi.

Adaylar sınav tarihinin ertelenmesi ile birlikte mağdurken birde yaşanan bu durumla mağduriyetlerinin katlandığını belirtti. (İstanbul-İzmir-Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 12:59

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