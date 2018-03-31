İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın çıktı

Ümraniye'de 5 katlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan 17 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Ümraniye'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın esnasında uyumakta olan bina sakinleri camlarda ve balkonda kurtarılmayı bekledi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken binada mahsur kalan 17 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Sabah saat 07.00 sıralarında Esenevler Mahallesi Mücahit Sokak'taki bir binanın giriş katındaki dairede elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Yangının çıktığı dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı. Binadaki diğer dairelerde yaşayanlar cam ve balkonlarda kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri bir yandan binadan duman tahliyesi yaparken bir yandan da mahsur kalanları merdivenle kurtarmaya başladı.

Binada mahsur kalanlar cam ve balkonlarda kurtarılmayı bekledi (Fotoğraf: DHA)

17 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye personelinin binadan çıkardığı ve aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldrılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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