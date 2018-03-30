Ağrı'da 4 araç şarampole yuvarlandı, belediye başkanı yaralandı

Ağrı Eleşkirt'te 4 otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aralarında Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da olduğu 7 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aralarında Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Eleşkirt-Ağrı karayolu Uzunyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Tatil için geldikleri Türkiye'den dönen İran vatandaşlarını taşıyan 3 otomobil, dolu yağışı sırasında sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 İran vatandaşı, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan 10 dakika sonra Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da içinde bulunduğu Ergin Sarı yönetimindeki makam aracı, Ağrı'dan Eleşkirt'e gelirken Ergözü köyü mevkisinde şarampole uçtu. Kazada, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ve koruması hafif yaralandı. Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Sarı ve koruması, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. (Ağrı/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 17:19

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