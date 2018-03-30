Dış ticaret açığı yüzde 54 arttı

TÜİK Şubat ayı dış ticaret istatistiklerine göre, dış ticaret açığı yüzde 54 oranında yüksek bir artış kaydederek, 5 milyar 761 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 54 ARTTI

Verilere göre, şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 54.2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 iken, 2018 Şubat ayında 69.6'ya düştü. Yine mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2.7 artarken, ithalat yüzde 9.8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 8.9, ithalat yüzde 19.6 arttı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23.8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında yüzde 45.7 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 51.9 oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Verilere göre, Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi. Yine Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3.4 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 14.9 şeklinde gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 11:14

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