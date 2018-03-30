AKP CHP ve MHP anlaştı, HDP itiraz etti: Vekillere yeni haklar tanındı

AKP, CHP ve MHP, KDV Yasası üzerinde son dakikada getirdikleri önergelerle milletvekilleri ve generallere yeni haklar tanıdı.

Genel Kurul’da görüşülen KDV Yasası’nda iki yeni madde ihdasına ilişkin önergeler son anda gündeme geldi. AKP, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin imzalarını taşıyan önergeler, HDP’nin itirazına karşın kabul edildi.

Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre AKP, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin imzalarını taşıyan önergeler, HDP’nin itirazına karşın kabul edildi. HDP adına konuşan Meral Danış Beştaş ise "Bu suça ortak olmayacağız" dedi.

Yasaya eklenen ilk maddeye göre, TBMM üyeleri ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin en üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanacaklar.

İkinci madde ihdası da Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, general ve amirallerle ilgili oldu.

Buna göre, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, bu görevlerden emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hakları, TBMM üyeleriyle eşitlendi.

Bu statüde olanların sağlık giderleri, milletvekillerinin bağlı oldukları esaslara göre kendi kurumlarının bütçelerinden karşılanacak. Bu hak daha önce ayrı bir yasayla yüksek yargı üyeleri ve aile fertleri için de tanınmıştı.

'HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN HİÇE SAYILDIĞI ORTAMDA BİZ NE GÖRÜŞÜYORUZ’

Yeni madde ihdaslarına HDP yönetimi itiraz etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, öncelikle “usul yönünden” yanlışlık olduğunu belirtti. TBMM İçtüzüğü’ne göre yeni maddelerin ancak tasarı ve teklifle çok yakın ilgisi bulunması gerektiğini vurgulayan Beştaş, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda, bu kadar vahim olayların yaşandığı, hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı ortamda biz ne görüşüyoruz; milletvekillerinin sosyal haklardan, kamu kurum ve kuruluşlardan yararlanmasını.

Ben de bir milletvekili olarak bunu katiyen reddediyorum. Biz bu ayrıcalığı istemiyoruz. Bu tarihi bir gündür. Milletvekilleri sosyal tesislerden en yüksek devlet memuru statüsünde yararlansın diyorsunuz, çocuk istismarları araştırılsın dediğimizde reddediliyor. Bu yapılan suçtur ve biz bu suça ortak olmayacağız” diye konuştu.

İADEDEN VAZGEÇİLDİ

Oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, “Gruplar arasında bir uzlaşma söz konusu olduğu için, komisyon da salt çoğunlukla katıldığı için işleme alacağım” dedi. Hükümet devreden KDV miktarlarına iade getiren kapsamlı düzenlemeden ise vazgeçti. KDV iadeleriyle ilgili bölümler tasarıdan ayıklandı. Böylece 33 yıllık uygulamaları değiştiren radikal düzenlemelerden geri adım atıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 09:59

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